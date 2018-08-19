В Москве произошло жестокое двойное убийство

Полиция Москвы начала проверку информации о двойном убийстве в северной части города. Мужчина и женщина найдены убитыми из ружья возле подъезда жилого дома. По данным источников, пенсионер подкараулил бывшую жену у подъезда, убил ее и застрелился.

По предварительной информации, убийство произошло сегодня утром.

«Со слов очевидцев, в подъезде одного из жилых домов обнаружены трупы мужчины и женщины, а также ружье», — поведал источник.

Подробности преступления приводит Телеграм-канал 112. По его данным, убийство произошло на Башиловской улице. 67-летний пенсионер застрелил бывшую жену и покончил с собой. Он спланировал преступление и подстерег экс-супругу у подъезда.

По данным Mash, нападавший в упор выстрелил в женщину три раза и застрелился сам.

Официальных подтверждений информации пока нет.