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В Шелехове сожгли Infiniti главы города
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В Иркутской области был сожжен автомобиль Infiniti главы города 

Вести.Ru 2 часа назад
Утром в субботу, 18 августа, в Шелехове, расположенном в Иркутской области, был совершен поджог автомобиля Infiniti, принадлежавшего главе города.
Очевидец снял на камеру мобильного телефона полыхающий внедорожник, стоявший около подъезда многоквартирного жилого дома.
По факту произошедшего региональным СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога".
Правоохранители готовятся к проведению необходимых экспертиз и опрашивают свидетелей ЧП.
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