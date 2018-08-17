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В Азербайджане арестовали двух человек по делу о нападении на главу Гянджи
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В Азербайджане арестовали двух человек по делу о нападении на главу Гянджи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 17 авг — РИА Новости. Власти Азербайджана сообщили, что два человека арестованы по делу о вооруженном нападении на главу города Гянджа на западе республики, где ранее во время стычек были убиты два офицера полиции.
Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, Эльмар Велиев, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте событий.
"Еще два человека, Айдын Гурбанов и Пярвиз Байрамов, задержаны по делу о вооруженном нападении на главу города Гянджа и организации беспорядков. В ходе обыска в доме, где жили задержанные, были обнаружены оружие и боеприпасы", — говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана, опубликованном в пятницу на сайтах ведомств.
В заявлении отмечается, что при обыске были обнаружены автомат Калашникова и пистолет Марголина, более 400 патронов к автомату и пистолету, 36 компакт-дисков с материалами радикального религиозного содержания и пропагандой фашизма.
"На основании выявленных фактов А. Гурбанов и П. Байрамов были задержаны в качестве подозреваемых по статье 228.3 УК Азербайджана ("незаконное приобретение и хранение оружия в составе организованной группы"). В отношении них применена мера пресечения — арест", — говорится в сообщении.
Ранее МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в Гяндже, около 40 человек были задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
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