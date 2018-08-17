В Белоруссии мужчина убил милиционера и угрожает продолжить стрельбу 

МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Житель деревни в Белоруссии убил милиционера, ранил другого и угрожает продолжить стрелять, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета.
"Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия в Ивацевичском районе, где в одном из дворов деревни Бобровичи был убит участковый инспектор милиции, 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, — ранен и в настоящее время госпитализирован", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, неработающий житель деревни Бобровичи, 1961 года рождения, когда к нему пришли участковые, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов.
"В настоящее время он забаррикадировался дома, отказывается сдаться и угрожает продолжением стрельбы", — отметили в СК.