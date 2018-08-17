Ещё
В Белоруссии мужчина убил милиционера и угрожает продолжить стрельбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер легенда российских шлягеров
Умер легенда российских шлягеров

В Белоруссии мужчина убил милиционера и угрожает продолжить стрельбу 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Житель деревни в Белоруссии убил милиционера, ранил другого и угрожает продолжить стрелять, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета.
"Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия в Ивацевичском районе, где в одном из дворов деревни Бобровичи был убит участковый инспектор милиции, 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, — ранен и в настоящее время госпитализирован", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, неработающий житель деревни Бобровичи, 1961 года рождения, когда к нему пришли участковые, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов.
"В настоящее время он забаррикадировался дома, отказывается сдаться и угрожает продолжением стрельбы", — отметили в СК.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила США протест211
Украинским детям показали российский Крым73
Москвич с оружием устроил кровавую бойню185
Путин на свадьбе разозлил украинцев1225
Киев объяснил отказ от пассажирского сообщения с РФ245
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение