В Белоруссии мужчина убил милиционера и угрожает продолжить стрельбу

"Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия в Ивацевичском районе, где в одном из дворов деревни Бобровичи был убит участковый инспектор милиции, 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, — ранен и в настоящее время госпитализирован", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, неработающий житель деревни Бобровичи, 1961 года рождения, когда к нему пришли участковые, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов

"В настоящее время он забаррикадировался дома, отказывается сдаться и угрожает продолжением стрельбы", — отметили в СК.