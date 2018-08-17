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В Тольятти бизнесмен отделался штрафом за загрязнение окружающей среды
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В Тольятти бизнесмен отделался штрафом за загрязнение окружающей среды 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Суд ограничился штрафом
Центральный районный суд признал виновным в загрязнении окружающей среды руководителя местной организации, которая занимается производством бензина.
— По версии следствия, директор ООО «Константа» Алексей Дрождин допустил попадание компонентов нефтепродукта в почву. Это привело к загрязнению окружающей среды и уничтожению объектов растительного и животного мира, — сообщили представители следственного управления СК РФ по Самарской области.
Суд назначил руководителю наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.
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