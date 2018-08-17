В Тольятти бизнесмен отделался штрафом за загрязнение окружающей среды 

Суд ограничился штрафом
Центральный районный суд признал виновным в загрязнении окружающей среды руководителя местной организации, которая занимается производством бензина.
— По версии следствия, директор ООО «Константа» Алексей Дрождин допустил попадание компонентов нефтепродукта в почву. Это привело к загрязнению окружающей среды и уничтожению объектов растительного и животного мира, — сообщили представители следственного управления СК РФ по Самарской области.
Суд назначил руководителю наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.