КамАЗ угнали со стройки в Москве

КамАЗ за 4,5 миллиона рублей угнали со стройки в Москве

Фото: "Вечерняя Москва"

Оперативники возбудили по факту угона уголовное дело по статье «Кража». Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве , преступление совершили на территории поселения Сосенское в Новомосковском административном округе. — Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что со стройки угнали КамАЗ. Ущерб составил порядка 4,5 миллионов рублей, — прокомментировали в ведомстве. О случившемся полицейским сообщил юрист компании, которая занимается возведением объекта. Добавим, что преступление произошло по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, Сосенский стан, дом 11.