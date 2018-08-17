КамАЗ угнали со стройки в Москве

Оперативники возбудили по факту угона уголовное дело по статье «Кража».
Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве, преступление совершили на территории поселения Сосенское в Новомосковском административном округе.
— Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что со стройки угнали КамАЗ. Ущерб составил порядка 4,5 миллионов рублей, — прокомментировали в ведомстве.
О случившемся полицейским сообщил юрист компании, которая занимается возведением объекта.
Добавим, что преступление произошло по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, Сосенский стан, дом 11.