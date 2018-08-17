Пенсионер расстрелял кошку из пневматики

Пенсионер в Сергиевом Посаде расстрелял кошку из пневматики

«Полицейскими установлено, что 79-летний житель пос. Ферма с балкона своей квартиры произвел выстрелы из пневматического оружия по кошке, что привело к гибели животного. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ «Хулиганство» и «Жесткое обращение с животными», — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в подмосковном главке, пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.