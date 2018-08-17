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Безработную в Москве обокрали на 10,3 млн руб.
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"Убийца" Цоя заговорил

Безработную женщину в Лианозово обокрали на 10,3 млн руб. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбудили по факту кражи денег у безработной женщины на северо-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«В полицию обратилась неработающая гражданка 1976 г. рождения, которая сообщила, что в период со 2 по 4 июня текущего года неизвестный проник в ее квартиру на Алтуфьевском шоссе, д. 93, и похитил принадлежащие ей 10,3 млн руб., после чего скрылся», — сказали в ведомстве.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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