Устроивший резню в «Пятерочке» объяснил свои действия 

Устроивший резню в магазине «Пятерочка» мужчина объяснил, что действовал по приказу «высших сил», передает Life.ru.
Ранее сообщалось, что в городе Каменске-Уральском Свердловской области задержан мужчина, который зарезал двух человек в супермаркете из-за «внезапной неприязни».
Задержанный был ранее судим за незаконный оборот оружия, грабёж и хулиганство. Последний раз он освободился из колонии в 2007 году, после чего проходил лечение в психиатрической больнице.
Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, но затем дал признательные показания, заявив, что убить незнакомцев ему приказали высшие силы.