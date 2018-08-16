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Устроивший резню в «Пятерочке» объяснил свои действия
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Устроивший резню в «Пятерочке» объяснил свои действия 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Устроивший резню в магазине «Пятерочка» мужчина объяснил, что действовал по приказу «высших сил», передает Life.ru.
Ранее сообщалось, что в городе Каменске-Уральском Свердловской области задержан мужчина, который зарезал двух человек в супермаркете из-за «внезапной неприязни».
Задержанный был ранее судим за незаконный оборот оружия, грабёж и хулиганство. Последний раз он освободился из колонии в 2007 году, после чего проходил лечение в психиатрической больнице.
Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, но затем дал признательные показания, заявив, что убить незнакомцев ему приказали высшие силы.
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