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Бездомный нанес прохожему 138 ударов ножом
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В Петербурге будут судить бездомного, 138 раз ударившего ножами мужчину 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бездомного мужчины, который убил местного жителя, ударив его двумя ножами 138 раз, сообщает в четверг городская прокуратура.
По версии следствия, обвиняемый, не имея постоянного места жительства на территории России, долгое время ночевал на лестничной площадке одного из домов на Варшавской улице, где познакомился с местным жителем.
"В апреле 2018 года, находясь в квартире потерпевшего, на почве внезапно возникшей личной неприязни обвиняемый нанес потерпевшему 138 ударов двумя ножами в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Уголовное дело по статье "убийство" направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.
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