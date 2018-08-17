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Рецидивист уснул на ограбленной даче
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Проникший на чужую дачу в Сургуте рецидивист уснул на месте преступления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция Сургута (ХМАО) задержала местного рецидивиста, который проник в чужой дачный дом, но уснул на месте преступления, сообщает в пятницу региональное управление МВД.
По информации ведомства, в правоохранительные органы обратилась 24-летняя жительница города, сообщив, что на своем участке она обнаружила неизвестного спящего мужчину и разбитое стекло в дачном доме. Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до этого местный житель проник в дом, откуда похитил телевизор и несколько удочек.
"На вырученные деньги злоумышленник купил алкоголь, после чего он решил вернуться в дом для совершения очередной кражи, однако уснул на месте преступления", — рассказали в управлении МВД.
В ведомстве также пояснили, что мужчина нигде на работает, к тому же ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье "Кража", он находится под стражей.
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