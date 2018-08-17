Рецидивист уснул на ограбленной даче

Проникший на чужую дачу в Сургуте рецидивист уснул на месте преступления

Полиция Сургута ХМАО ) задержала местного рецидивиста, который проник в чужой дачный дом, но уснул на месте преступления, сообщает в пятницу региональное управление МВД

По информации ведомства, в правоохранительные органы обратилась 24-летняя жительница города, сообщив, что на своем участке она обнаружила неизвестного спящего мужчину и разбитое стекло в дачном доме. Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до этого местный житель проник в дом, откуда похитил телевизор и несколько удочек.

"На вырученные деньги злоумышленник купил алкоголь, после чего он решил вернуться в дом для совершения очередной кражи, однако уснул на месте преступления", — рассказали в управлении МВД.

В ведомстве также пояснили, что мужчина нигде на работает, к тому же ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье "Кража", он находится под стражей.