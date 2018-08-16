Уголовное дело возбудили в Удмуртии из-за слива бытовых отходов в поле

Дебесы. Удмуртия . В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за слива бытовых отходов в поле у дороги Елабуга Пермь в Дебесском районе. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, площадь загрязнения составила почти 650 кв.м.

«Установлено, что в мае-июле 2018 года лица, оказывающие ассенизаторские услуги, умышленно сливали жидкие бытовые отходы в поле, расположенном в 200 метрах от федеральной дороги», — говорится в сообщении.

Ущерб окружающей среде оценивается в 1 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»).