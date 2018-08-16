Ещё
Уголовное дело возбудили в Удмуртии из-за слива бытовых отходов в поле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело возбудили в Удмуртии из-за слива бытовых отходов в поле 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Дебесы. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за слива бытовых отходов в поле у дороги Елабуга — Пермь в Дебесском районе. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, площадь загрязнения составила почти 650 кв.м.
«Установлено, что в мае-июле 2018 года лица, оказывающие ассенизаторские услуги, умышленно сливали жидкие бытовые отходы в поле, расположенном в 200 метрах от федеральной дороги», — говорится в сообщении.
Ущерб окружающей среде оценивается в 1 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»).
ИА «Сусанин»: последние новости
Mail.Ru Group обратилась в Верховный суд и Госдуму с призывом амнистировать осужденных за репосты и лайки Житель Ижевска избил соседа и закрыл его в комнате, оставив умирать В Москве у IT-директора из Удмуртии украли 1,7 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев захватил территорию в Донбассе
Российский телеведущий пострелял в соседа из травмата13
В Германии признали Крым российским288
Появилось видео с места кровавой бойни в Москве42
«Россия захлебнется кровью»: в Киеве похвастались «мощью» ВСУ148
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение