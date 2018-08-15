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Подросток пришел домой пьяным и захотел убить мать
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В Кировской области подросток пытался убить мать 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Подросток из Кировской области пойдет под суд по обвинению в угрозе убийством матери, сообщило региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, 17-летний житель города Слободского пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Мама сделала сыну замечание, из-за чего между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры подросток вытащил женщину в коридор, взялся за шею матери и сдавливал ее, отчего потерпевшая начала задыхаться", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в это время в коридор вышел сосед и оттащил от женщины обвиняемого. Мать подростка восприняла действия сына как угрозу убийством и обратилась в правоохранительные органы.
В отношении подростка возбудили уголовное дело, сейчас его расследование завершилось, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
В СК добавили, что статья "Угроза убийством" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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