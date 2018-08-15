СК просит продлить домашний арест Серебренникову 

В следственном комитете обратились в Мосгорсуд с просьбой продлить домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемого по делу о хищениях в «Седьмой студии».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Мосгорсуд 16 августа рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы защиты режиссёра Кирилла Серебренникова и директора РАМТ Софьи Апфельбаум на продление срока домашнего ареста.