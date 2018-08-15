СК просит продлить домашний арест Серебренникову

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мосгорсуд 16 августа рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения», — сказали в пресс-службе.