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СК просит продлить домашний арест Серебренникову
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СК просит продлить домашний арест Серебренникову 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В следственном комитете обратились в Мосгорсуд с просьбой продлить домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемого по делу о хищениях в «Седьмой студии».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Мосгорсуд 16 августа рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы защиты режиссёра Кирилла Серебренникова и директора РАМТ Софьи Апфельбаум на продление срока домашнего ареста.
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