Россия экстрадирует голливудского продюсера в Армению 

Верховный суд России признал законным решение Генеральной прокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он фигурирует по делу о мошенничестве.
«Суд постановил: решение Генпрокуратуры России о выдаче Мартиросяна Республике Армения оставить без изменений и признать законным и обоснованным, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — приводит РИА Новости решение судебной коллегии.
Отмечается, что в ближайшее время он будет экстрадирован в Армению.
Ранее сообщалось, что в Россию по требованию Генпрокуратуры из Нидерландов экстрадирован обвиняемый в мошенничестве российский гражданин Данила Поляков.