Россия экстрадирует голливудского продюсера в Армению

Верховный суд России признал законным решение Генеральной прокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении , где он фигурирует по делу о мошенничестве.

«Суд постановил: решение Генпрокуратуры России о выдаче Мартиросяна Республике Армения оставить без изменений и признать законным и обоснованным, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — приводит РИА Новости решение судебной коллегии.

Отмечается, что в ближайшее время он будет экстрадирован в Армению.