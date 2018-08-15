Ещё
Россия выдаст Армении обвиняемого в мошенничестве голливудского продюсера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия выдаст Армении обвиняемого в мошенничестве голливудского продюсера 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Верховный суд РФ в среду признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: решение Генпрокуратуры РФ о выдаче Мартиросяна Республике Армения оставить без изменений и признать законным и обоснованным, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия. Мужчина в ближайшее время будет экстрадирован в Армению.
Жалоба на постановление Генпрокуратуры о выдаче Мартиросяна в Армению для привлечения к уголовной ответственности рассматривалась ВС РФ повторно. 19 апреля 2018 года Верховный суд отменил решение Мосгорсуда, признавшего законным решение об экстрадиции продюсера в Армению, и направил дело на новое рассмотрение, однако решение ГП было вновь признано законным.
Последние новости
США опоздали "отключать Россию". Мнение Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Куда отскочит рубль после обвала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие15
До конца света остались сутки272
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео115
ЧП в московском метро попало на видео15
Путина позвали на свадьбу52
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение