Россия выдаст Армении обвиняемого в мошенничестве голливудского продюсера

МОСКВА , 15 авг — РИА Новости . Верховный суд РФ в среду признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении , где он проходит по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Генпрокуратуры РФ о выдаче Мартиросяна Республике Армения оставить без изменений и признать законным и обоснованным, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия. Мужчина в ближайшее время будет экстрадирован в Армению.