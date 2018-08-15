Россия выдаст Армении обвиняемого в мошенничестве голливудского продюсера 

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Верховный суд РФ в среду признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: решение Генпрокуратуры РФ о выдаче Мартиросяна Республике Армения оставить без изменений и признать законным и обоснованным, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия. Мужчина в ближайшее время будет экстрадирован в Армению.
Жалоба на постановление Генпрокуратуры о выдаче Мартиросяна в Армению для привлечения к уголовной ответственности рассматривалась ВС РФ повторно. 19 апреля 2018 года Верховный суд отменил решение Мосгорсуда, признавшего законным решение об экстрадиции продюсера в Армению, и направил дело на новое рассмотрение, однако решение ГП было вновь признано законным.