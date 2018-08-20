Как фальшивомонетчик консультировал Гознак СССР

Виктор Баранов: фальшивомонетчик, который консультировал Гознак СССР

Виктор Баранов — уникальная личность в истории советского криминала. Ему удалось в одиночку и кустарным способом наладить выпуск поддельных денежных купюр, которые было крайне сложно отличить от настоящих. Кто же он — преступник или гениальный художник-изобретатель?

Никому не нужные изобретения

Родился Виктор Иванович Баранов в 1941 году в Москве , в семье чиновников. Позднее его семья перебралась на жительство в Ставропольский край . Бумажные деньги заинтересовали мальчика еще в раннем детстве. Он даже стал собирать коллекцию старинных купюр.

Витя хорошо учился не только в общеобразовательной школе, но и в художественной. Интересно, что он не только талантливо рисовал, но и выполнял качественные копии известных картин.

Окончив семилетку, Баранов поступил в строительное училище в Ростове-на-Дону, получил профессию плотника-паркетчика. Вернувшись из армии, занялся изобретательством, предлагая свои проекты ставропольским предприятиям. Но фабрики и заводы отказывались их внедрять: никого не интересовала модернизация производственных процессов.

Вот тогда в голову Баранову и пришла мысль наладить выпуск фальшивых денег. Он собирался заняться этим не ради обогащения, а из любви к искусству. Ему хотелось посмотреть, сможет ли он скопировать государственные дензнаки так, чтобы их нельзя было отличить от подлинных.

Печатный станок в сарае

Чтобы найти нужную информацию, Виктор ездил в Москву в Ленинскую библиотеку. «Цех» оборудовал в сарае во дворе собственного дома. Первые 50-рублевые купюры, которые напечатал Баранов на собранном им станке, по качеству изготовления превосходили те, что были напечатаны на Гознаке. Поэтому пришлось специально ухудшить качество изготовления, чтобы они выглядели настоящими.

«Выпустив» около 70 пятидесятирублевок, Виктор взялся за 25-рублевые банкноты. Такая банкнота являлась самой защищенной, и Баранову было любопытно, сумеет ли он ее скопировать.

О «хобби» Баранов не знала ни одна живая душа. Он был примерным семьянином, работал водителем в гараже Ставропольского крайкома КПСС , даже возил одно время Михаила Горбачева , который тогда занимал пост крайкомовского секретаря… Правда, соседи замечали, что Виктор слишком много времени проводит в сарае. Но те, кто туда иногда заглядывал, могли созерцать лишь обычный слесарный станок и оборудование для фотопечати. Станок для печатания денег Баранов хранил в разобранном виде под верстаками.

Тратил Виктор лишь небольшое количество напечатанных купюр — как правило, приобретал на них новые инструменты и оборудование. Семья его жила довольно скромно, в доме даже не было телевизора. Правда, за все годы «производства» они сделали одно крупное приобретение — купили машину «Нива».

Задержание и новая жизнь

К середине 70-х органы МВД и КГБ пришли к выводу, что в стране орудует банда фальшивомонетчиков. По всему Союзу было изъято около 500 поддельных крупных банкнот очень высокого качества. Появились версии: их печатают в США , или же злоумышленники вошли в сговор с сотрудниками Гознака.

12 апреля 1977 года Виктора Баранова задержала милиция на колхозном рынке в Черкесске при попытке разменять 25-рублевую купюру. У него оказалось при себе еще 77 таких банкнот. Когда Баранова спросили, кто он такой, он ответил:

«Я — фальшивомонетчик!»

С самого начала Виктор ничего не скрывал от следствия. Он охотно показал следователям свой сарай и подробно описал технологию производства фальшивок. Поначалу эксперты не поверили, что он делал все в одиночку. Но следственные эксперименты подтвердили: Баранов не нуждался в сообщниках.

Наконец-то талант Баранова признали! Одно из его изобретений впоследствии даже было внедрено на Гознаке. А вот сам изобретатель попал в Бутырскую тюрьму. Кстати, ожидая суда, он написал рекомендации для министра МВД СССР по улучшению защиты советских денег.

От защиты во время суда Баранов отказался. Он полностью чистосердечно признался в содеянном. Было установлено, что «изобретатель» напечатал около 30 000 рублей, но лишь небольшая часть этих средств была пущена им в оборот.

За сотрудничество со следствием Виктора Баранова приговорили к относительно мягкой мере наказания — 12 лет лишения свободы. Вообще-то за изготовление поддельных денег в крупных масштабах полагалась смертная казнь…

В 1990 году Виктор Иванович Баранов освободился из колонии. Решив начать жизнь с чистого листа, бывший заключенный занялся предпринимательством — основал фирму по производству духов, вторично женился, а также продолжил заниматься изобретательством.