Пенсионерку задержали за экстремизм в соцсетях

СК задержал пенсионерку за экстремизм в соцсетях

Следственный комитет задержал экс-руководителя «Общины коренного русского народа» в Самаре , пенсионерку Любовь Кузаеву по делу о размещении в соцсетях экстремистских материалов.

«Только что пришла информация о задержании Кузаевой. Пока на 48 часов. В целом это уже четвертое уголовное дело об экстремизме возбуждено в Самарской области в отношении сторонников «Общины коренного русского народа», — приводит пресс-служба правозащитной группы «Агора» слова адвоката Тимура Мифтахутдинова.

По его словам, правоохранительные органы Самарской области собираются обвинить ее в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).

Адвокат рассказал, что в сентябре 2017 года в отношении пенсионерки следователи открыли уголовное дело о разжигании межнациональной розни (часть 1 статьи 282 УК). В ноябре против Кузаевой возбудили другое уголовное дело — о реабилитации нацизма (ч.1 статьи 354.1 УК). Теперь Кузаева она стала фигуранткой по еще двум уголовным делам экстремистской направленности, которые были соединены с предыдущими делами в одно производство.

«Помимо того, что Кузаеву подозревают в размещении экстремистских материалов в социальной сети «ВКонтакте», по мнению следствия, по ее указанию члены объединения экстремистской направленности «Община коренного русского народа Самарской области» также размещали соответствующие материалы в социальных сетях. Кузаева считает все эти подозрения необоснованными и вымышленными», — отметил адвокат.

Поводом для возбуждения двух первых уголовных дел против Кузаевой послужила публикация во «ВКонтакте» видеоролика. По мнению следователей, его разместили в 2016 году с нетбука Кузаевой. Сама Любовь Кузаева утверждала, что не размещала видео, так как нетбук находился в офисе без пароля и к нему имел доступ неограниченный круг людей.