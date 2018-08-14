«Вестерн по-русски» под Тверью с треском провалился

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Неудачное ограбление поезда под Тверью попало на видео 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Тверской области на кадрах оперативной съемки ФСБ оказалась попытка крупного ограбления товарного поезда.
Следствие считает, что на железнодорожной ветке Зубцовского района банда занималась кражей находящихся в вагонах поездов товаров. Преступники действовали в этом районе с февраля до августа 2018 года, сообщает RT.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 35 человек, 21 из них прямо на месте преступления. В тот же день у подозреваемых в большом количестве были обнаружены и изъяты дорогостоящие утюги и пылесосы.
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