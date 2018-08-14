«Вестерн по-русски» под Тверью с треском провалился

Неудачное ограбление поезда под Тверью попало на видео

Следствие считает, что на железнодорожной ветке Зубцовского района банда занималась кражей находящихся в вагонах поездов товаров. Преступники действовали в этом районе с февраля до августа 2018 года, сообщает RT.