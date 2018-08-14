Суд отклонил кассационную жалобу адвокатов Улюкаева 

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции Московского городского суда. Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, повлиявших на исход дела, и которые в силу статьи 401.15 УПК РФ являлись бы основаниями для отмены либо изменения в кассационном порядке приговора и апелляционного определения, судебными инстанциями не допущено, в связи с чем оснований для передачи кассационной жалобы адвокатов Гриднева Т. В., Каштановой Л. В. в защиту интересов осужденного Улюкаева А. В. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не имеется", — сказали в пресс-службе.