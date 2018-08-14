Ещё
В Харьковской области прогремел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Харьковской области один человек пострадал при взрыве 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Один человек пострадал в результате взрыва в Харьковской области, полиция выясняет причины инцидента, сообщило во вторник облуправление полиции.
По данным полиции, сообщение об инциденте поступило в Харьковский отдел полиции в понедельник.
"Было установлено, что мужчина нашел в лесополосе металлический предмет и решил использовать его в дальнейшем в хозяйстве. Во время работы с ним произошел взрыв. С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Пострадавший с многочисленными ранениями был госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Открыто уголовное дело по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.
Последние новости
Горе-пушка: Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста958
Немецкая делегация приехала в Крым66
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты40
Сын Хачатуряна рассказал правду об отце147
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя18
Видео
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
01:03
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя
Общество
01:04
В Йемене заметили загадочный БТР
Армия Ближний Восток
00:58
Немецкая делегация приехала в Крым
Политика
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
03:56
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты
Общество
05:52
Французы превратили Путина в охотника на тигров
Политика
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:10
Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение