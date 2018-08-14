Бывшего заммэра Карачаевска объявили в розыск

"Каракетов объявлен в федеральный розыск. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств", — сказал собеседник агентства, не уточнив сумму нанесенного государству ущерба.

Каракетов в должности заммэра Карачаевского городского округа работал с 2013 года по сентябрь 2017 года.