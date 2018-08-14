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Бывшего заммэра Карачаевска объявили в розыск
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Бывшего заммэра Карачаевска объявили в розыск 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший заместитель мэра Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесии (КЧР) Алибек Каракетов, подозреваемый в хищении бюджетных средств, объявлен в федеральный розыск, сообщили во вторник ТАСС в региональном управлении Следственного комитета России.
"Каракетов объявлен в федеральный розыск. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств", — сказал собеседник агентства, не уточнив сумму нанесенного государству ущерба.
Каракетов в должности заммэра Карачаевского городского округа работал с 2013 года по сентябрь 2017 года.
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