Бывшего заммэра Карачаевска объявили в розыск 

Бывший заместитель мэра Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесии (КЧР) Алибек Каракетов, подозреваемый в хищении бюджетных средств, объявлен в федеральный розыск, сообщили во вторник ТАСС в региональном управлении Следственного комитета России.
"Каракетов объявлен в федеральный розыск. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств", — сказал собеседник агентства, не уточнив сумму нанесенного государству ущерба.
Каракетов в должности заммэра Карачаевского городского округа работал с 2013 года по сентябрь 2017 года.