Безработного москвича побили из-за часов

Безработный мужчина попал в больницу после того, как был избит грабителями. Он рассказал, что стал жертвой двух неизвестных, которые украли у него дорогие часы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Случай произошел 7 августа вечером на Большой Филевской улице около дома № 69. Преступники избили 42-летнего москвича и похитили у него наручные часы стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей.
Мужчина был доставлен в больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом челюсти справа.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».