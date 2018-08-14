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Безработного москвича побили из-за часов
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Безработного москвича побили из-за часов за 1,6 млн рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Безработный мужчина попал в больницу после того, как был избит грабителями. Он рассказал, что стал жертвой двух неизвестных, которые украли у него дорогие часы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Случай произошел 7 августа вечером на Большой Филевской улице около дома № 69. Преступники избили 42-летнего москвича и похитили у него наручные часы стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей.
Мужчина был доставлен в больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом челюсти справа.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
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