Безработного москвича побили из-за часов за 1,6 млн рублей

Безработный мужчина попал в больницу после того, как был избит грабителями. Он рассказал, что стал жертвой двух неизвестных, которые украли у него дорогие часы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Случай произошел 7 августа вечером на Большой Филевской улице около дома № 69. Преступники избили 42-летнего москвича и похитили у него наручные часы стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей.

Мужчина был доставлен в больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом челюсти справа.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».