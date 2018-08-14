Ещё
В Грузии наркоторговца из Азербайджана приговорили к 15 годам тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты

В Грузии наркоторговца из Азербайджана приговорили к 15 годам тюрьмы 

Sputnik Азербайджан 50 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 14 авг — Sputnik. К пятнадцати годам тюрьмы за незаконное приобретение, хранение и ввоз в Грузию наркотиков в особо крупном размере приговорил Руставский городской суд гражданина Азербайджана, сообщает Sputnik Грузия.
Грузинские полицейские задержали гражданина Азербайджана в феврале текущего года на ТПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница). Представители органов правопорядка выяснили, что обвиняемый еще в Азербайджане приобрел наркотики и психотропные вещества общим весом более 7,2 грамма и пытался провезти их в Грузию в прямой кишке.
Уголовное дело против гражданина Азербайджана было возбуждено по статьям «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в особо крупном размере» и «незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в особо крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочным заключением.
Sputnik Азербайджан: последние новости
Кочарян вышел из тюрьмы Садыхов: этим шагом США также затрагивают интересы своих союзников Дело Аллахверанова: убийству российского чемпиона хотели придать национальную окраску
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста921
Сын Хачатуряна рассказал правду об отце131
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней27
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты2
Британию напугал ролик Минобороны РФ197
Видео
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
05:52
Французы превратили Путина в охотника на тигров
Политика
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:10
Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
Шоу-бизнес
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Другое
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение