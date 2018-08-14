В Грузии наркоторговца из Азербайджана приговорили к 15 годам тюрьмы

БАКУ , 14 авг — Sputnik . К пятнадцати годам тюрьмы за незаконное приобретение, хранение и ввоз в Грузию наркотиков в особо крупном размере приговорил Руставский городской суд гражданина Азербайджана , сообщает Sputnik Грузия.

Грузинские полицейские задержали гражданина Азербайджана в феврале текущего года на ТПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница). Представители органов правопорядка выяснили, что обвиняемый еще в Азербайджане приобрел наркотики и психотропные вещества общим весом более 7,2 грамма и пытался провезти их в Грузию в прямой кишке.

Уголовное дело против гражданина Азербайджана было возбуждено по статьям «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в особо крупном размере» и «незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в особо крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочным заключением.