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На Украине арестовали гражданина Белоруссии, воевавшего в Донбассе
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На Украине арестовали гражданина Белоруссии, воевавшего в Донбассе 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Суд на Украине арестовал на два месяца гражданина Белоруссии, который, по версии следствия, воевал на стороне ополченцев в Донбассе в составе батальона «Сомали», сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
По данным Лысенко, десятого августа гражданин Белоруссии прибыл на территорию Украины, где был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. Он стал подозреваемым в уголовном деле по статье «создание террористической группы или террористической организации».
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток" — говорится в сообщении Лысенко в Facebook.
Он сообщил, в ноябре 2014 года 30-летний гражданин Белоруссии вступил в ряды ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. По словам Лысенко, белорус принимал участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году, затем покинул ряды ополчения, а в 2017 году вернулся.
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