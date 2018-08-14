На Украине арестовали гражданина Белоруссии, воевавшего в Донбассе

По данным Лысенко, десятого августа гражданин Белоруссии прибыл на территорию Украины, где был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины . Он стал подозреваемым в уголовном деле по статье «создание террористической группы или террористической организации».

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток" — говорится в сообщении Лысенко в Facebook.

Он сообщил, в ноябре 2014 года 30-летний гражданин Белоруссии вступил в ряды ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. По словам Лысенко, белорус принимал участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году, затем покинул ряды ополчения, а в 2017 году вернулся.