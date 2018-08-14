Избивший пенсионера россиянин извинился в соцсети и исчез

Водителем Lada из Стерлитамака Башкирия ), избившим проходящего мимо пенсионера за сделанное замечание о превышении скорости, оказался 25-летний житель города по имени Динислам, сообщает ufa1.ru.

По данным издания, автомобилист, которого разыскивают сотрудники правоохранительных органов , извинился в социальной сети, а затем исчез.

«Я тут не скрываюсь, уехал просто на работу. Прежде, чем что-то говорить, нужно выяснить, что было, а не шуметь. Я приеду через месяц, встречусь, расскажу, как было, — правды не боюсь! (..) Искренне извиняюсь перед своими родственниками и друзьями за этот инцидент», — написал он.

Инцидент, произошедший 12 августа около многоэтажки №51 по улице Коммунистическая, запечатлела камера видеорегистратора: к припаркованной во дворе машине подошел пожилой мужчина, что-то сказал водителю, после чего молодой человек резко выскочил из салона автомобиля и нанес ему несколько ударов ногами и руками по голове. Владелец авторегистратора пояснил, что пожилой мужчина сделал замечание за то, что «десятка» «летала» по двору с тормозным путем около 30 метров.

По информации паблика «Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит», через несколько дней после появления видео в сети местные жители вычислили автомобилиста и звонили ему на телефон для выяснения отношений. «Еще через какое-то время пришла информация, что Lada вместе с владельцем обстреляли неизвестные», — сообщалось в комментариях.