Школьница под Самарой отбилась от насильника ножом

Самарской области правоохранительные органы задержали подозреваемого в попытке изнасилования школьницы, которая дала отпор злоумышленнику, ударив его ножом.

Инцидент произошел 9 августа в селе Сергиевск, когда 49-летний мужчина пришел в гости к матери 11-летнего ребенка. «Он затащил девочку в ванную комнату и начал раздевать. Она попыталась сопротивляться и потеряла сознание, когда подозреваемый начал ее душить», — сообщили в СУ СК России по Самарской области, передает 63.ru.

Школьница нашла в ванной нож и воткнула его в спину преступнику, когда он отвернулся. Впоследствии мужчину задержали, по словам следователей, от ранения он почти не пострадал. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за покушение на изнасилование (ст. 30, 131 УК).