Суд в Белоруссии отклонил жалобу журналиста на задержание по «делу Белта»

МИНСК , 13 авг — РИА Новости . Суд в Белоруссии отклонил жалобу сотрудничающего с Deutsche Welle журналиста Павла Быковского на его задержание в рамках уголовного дела о несанкционированном доступе к новостной ленте государственного информационного агентства Белта, сообщили в понедельник местные СМИ.

Как сообщило агентство БелаПАН, «суд Партизанского района Минска 13 августа отклонил жалобу корреспондента радио Deutsche Welle, … жалобу подавал его адвокат».

Заседание суда прошло в закрытом режиме. В сообщении говорится, что журналист и его адвокат намерены в течение 24 часов оспорить это решение в вышестоящем суде.