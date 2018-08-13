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Экс-президент Армении вышел на свободу
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Экс-президент Армении вышел на свободу 

News.ru 31 минуту назад
Бывший президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под стражи. Решение о снятии ареста принял апелляционный суд.
Жалобу адвокатов экс-главы Республики рассмотрел судья Александр Азарян, сообщает издание «Новости Армении». Арест Кочаряна признан незаконным.
Ранее News.ru писал, что бывший президент был задержан по обвинению в попытке госпереворота. По версии следствия, он мог быть причастен к разгону оппозиционного митинга в марте 2008 года, на который вышли граждане, недовольные результатами выборов.
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