Экс-президент Армении вышел на свободу

Жалобу адвокатов экс-главы Республики рассмотрел судья Александр Азарян, сообщает издание «Новости Армении». Арест Кочаряна признан незаконным.

Ранее News.ru писал, что бывший президент был задержан по обвинению в попытке госпереворота. По версии следствия, он мог быть причастен к разгону оппозиционного митинга в марте 2008 года, на который вышли граждане, недовольные результатами выборов.