Экс-президента Армении освободили из-под ареста 

Экс-президент Армении Роберт Кочарян по решению апелляционного суда был освобожден из-под ареста.
Суд принял решение о незаконности ареста Кочаряна, сообщили в офисе экс-президента, передает РИА «Новости». Он покинул здание суда сразу после решения об освобождении.
В июле сообщалось, что в Ереване суд принял решение об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна, тогда как генсека ОДКБ Юрия Хачатурова планировали отпустить под залог.
Кочаряна и Хачатурова ранее обвинили в свержении конституционного строя, в уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.