Экс-президента Армении освободили из-под ареста

Суд принял решение о незаконности ареста Кочаряна, сообщили в офисе экс-президента, передает РИА «Новости» . Он покинул здание суда сразу после решения об освобождении.

В июле сообщалось, что в Ереване суд принял решение об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна, тогда как генсека ОДКБ Юрия Хачатурова планировали отпустить под залог.

Кочаряна и Хачатурова ранее обвинили в свержении конституционного строя, в уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.