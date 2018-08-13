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Экс-президента Армении освободили из-под ареста
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Экс-президента Армении освободили из-под ареста 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-президент Армении Роберт Кочарян по решению апелляционного суда был освобожден из-под ареста.
Суд принял решение о незаконности ареста Кочаряна, сообщили в офисе экс-президента, передает РИА «Новости». Он покинул здание суда сразу после решения об освобождении.
В июле сообщалось, что в Ереване суд принял решение об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна, тогда как генсека ОДКБ Юрия Хачатурова планировали отпустить под залог.
Кочаряна и Хачатурова ранее обвинили в свержении конституционного строя, в уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.
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