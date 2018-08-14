В Ереване вышли на демонстрацию противники освобождения экс-президента Армении

ЕРЕВАН , 14 августа. / ТАСС /. Около ста противников экс-президента Армении Роберта Кочаряна во вторник вышли на демонстрацию, протестуя против решения Апелляционного суда Еревана об освобождении бывшего главы республики. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, акция проводится у здания гостиницы Эребуни, где расположен офис Кочаряна.

"Роберт Кочарян является преступником и должен был оставаться в тюрьме. Мы здесь собрались, чтобы выразить наше недовольство решением суда", — заявил один из участников акции.

13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить арестованного бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в связи с тем, что он пользуется конституционной неприкосновенностью. «Суд постановил, что бывший президент Кочарян пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию» — отметил адвокат Рубен Саакян

Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день экс-президент страны был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля вечером экс-глава Армении по решению суда был заключен под стражу.