Суд освободил из-под ареста экс-президента Армении

Экс-президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под ареста, такое решение принял Апелляционный суд страны, сообщает RT. Суд объяснил свое решение тем, что Кочарян, как бывший президент Армении, обладает неприкосновенностью. Роберта Кочаряна освободили в зале суда.

Роберт Кочарян возглавлял Армению с 1998 по 2008 годы. Поводом для ареста стало обвинение его в свержении конституционного строя по делу о разгоне демонстрации протеста 1 марта 2008 года. Суд санкционировал арест Кочаряна 28 июля 2018 года.