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Суд освободил из-под ареста экс-президента Армении
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Суд освободил из-под ареста экс-президента Армении 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Роберта Кочаряна обвиняли в свержении конституционного строя.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под ареста, такое решение принял Апелляционный суд страны, сообщает RT. Суд объяснил свое решение тем, что Кочарян, как бывший президент Армении, обладает неприкосновенностью. Роберта Кочаряна освободили в зале суда.
Роберт Кочарян возглавлял Армению с 1998 по 2008 годы. Поводом для ареста стало обвинение его в свержении конституционного строя по делу о разгоне демонстрации протеста 1 марта 2008 года. Суд санкционировал арест Кочаряна 28 июля 2018 года.
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