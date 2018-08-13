Бывший президент Армении Кочарян освобождён из-под ареста

Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает Интерфакс, суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Кочарян обладает неприкосновенностью как бывший глава государства.

Он был освобождён в зале суда.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы.

Ранее Кочарян, который обвиняется в свержении конституционного строя, отказался давать показания по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.