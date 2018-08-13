Директор ставропольской компании свозил токсичные отходы на Кубань

Директор ООО «Ставропольская энергетическая компания» свозил токсичные отходы на Кубань.

В Крымском районе уголовное дело по материалам проверки, проведенной прокуратурой , за совершение преступления в экологической сфере направлено в суд.

По версии следствия, руководитель компании в июле-сентябре 2017 года отдал распоряжение о вывозе загрязненного грунта 4 класса опасности и размещения на земельных участках населенных пунктов Крымского района.

Вследствие оказанного негативного воздействия почве, как объекту окружающей среды, причинен ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

«Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет», — сообщила прокуратура Краснодарского края

Кроме того, виновные будут обязаны вывезти загрязненный грунт на специализированный полигон.