У жителя Одесской области нашли 23 единицы оружия

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости . Украинские правоохранители изъяли у жителя Одесской области более 20 единиц оружия, среди которых пулеметы, автоматы и винтовки, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По данным ведомства, житель города Подольск (Одесская область) хранил в гараже 23 единицы оружия и 154 пулеметных патрона. Мужчина пояснил, что коллекционирует образцы старинного оружия.

"Полицейские детективы обнаружили три пулемета, один из которых «Максим», десять винтовок, три автомата, саблю, шесть штык-ножей и 154 патрона калибра 7,62 миллиметра. Все оружие изъято и направлено на проведение экспертного исследования", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Если экспертиза докажет пригодность оружия к стрельбе, мужчине грозит тюремный срок от трех до семи лет.