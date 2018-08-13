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У жителя Одесской области нашли 23 единицы оружия
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У жителя Одесской области нашли 23 единицы оружия 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители изъяли у жителя Одесской области более 20 единиц оружия, среди которых пулеметы, автоматы и винтовки, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
По данным ведомства, житель города Подольск (Одесская область) хранил в гараже 23 единицы оружия и 154 пулеметных патрона. Мужчина пояснил, что коллекционирует образцы старинного оружия.
"Полицейские детективы обнаружили три пулемета, один из которых «Максим», десять винтовок, три автомата, саблю, шесть штык-ножей и 154 патрона калибра 7,62 миллиметра. Все оружие изъято и направлено на проведение экспертного исследования", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Если экспертиза докажет пригодность оружия к стрельбе, мужчине грозит тюремный срок от трех до семи лет.
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