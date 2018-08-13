Мужчина сел на 12 лет за переписку со школьницей

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Житель Чувашии получил 12 лет колонии за интимную переписку с девочкой 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Житель Чувашии, который вел с 11-летней девочкой онлайн-переписку на сексуальные темы, приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СК по республике.
По данным следствия, в июле-августе 2016 года 23-летний житель Аликовского района Чувашии познакомился в соцсети с 11-летней жительницей Тверской области и стал вести с девочкой переписку на сексуальные темы, "пробуждающую у нее к этому нездоровый интерес". Путем уговоров, шантажа и угроз он потребовал от ребенка "прислать ему свои фотографии и видеозапись частного характера", сообщает СК.
Как утверждает следствие, некоторые фотографии мужчина позже отправил знакомому девочки, который рассказал ей о произошедшем. Девочка сообщила об этом матери, которая обратилась с заявлением в СК. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.
"Согласно заключению комплексной комиссионной сексолого-психолого-психиатрической судебной экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не имеется… Мужчина признан виновным в действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетней и нарушении неприкосновенности частной жизни. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
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