Мужчина сел на 12 лет за переписку со школьницей

Житель Чувашии получил 12 лет колонии за интимную переписку с девочкой

По данным следствия, в июле-августе 2016 года 23-летний житель Аликовского района Чувашии познакомился в соцсети с 11-летней жительницей Тверской области и стал вести с девочкой переписку на сексуальные темы, "пробуждающую у нее к этому нездоровый интерес". Путем уговоров, шантажа и угроз он потребовал от ребенка "прислать ему свои фотографии и видеозапись частного характера", сообщает СК.

Как утверждает следствие, некоторые фотографии мужчина позже отправил знакомому девочки, который рассказал ей о произошедшем. Девочка сообщила об этом матери, которая обратилась с заявлением в СК. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.