У россиянина нашли рабов

Житель Самарской области на протяжении шести лет незаконно удерживал двух рабов, заставляя их работать на стройках. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В июле 2018 года получены сведения о возможной причастности жителя Кинельского района Самарской области к незаконному лишению свободы нескольких граждан России», — говорится в сообщении.

В доме родственника предполагаемого рабовладельца в поселке Вертяевка спецслужбы обнаружили двух граждан России. Они там находились в неволе с 2012 года. Подозреваемый заставлял мужчин работать на различных стройках в регионе, а их зарплату забирал себе. Для устрашения пленных избивали и угрожали их родственникам.

Материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в Следственный комитет для проведения проверки.