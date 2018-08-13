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У россиянина нашли рабов
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Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме

У россиянина нашли рабов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Самарской области на протяжении шести лет незаконно удерживал двух рабов, заставляя их работать на стройках. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
«В июле 2018 года получены сведения о возможной причастности жителя Кинельского района Самарской области к незаконному лишению свободы нескольких граждан России», — говорится в сообщении.
В доме родственника предполагаемого рабовладельца в поселке Вертяевка спецслужбы обнаружили двух граждан России. Они там находились в неволе с 2012 года. Подозреваемый заставлял мужчин работать на различных стройках в регионе, а их зарплату забирал себе. Для устрашения пленных избивали и угрожали их родственникам.
Материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в Следственный комитет для проведения проверки.
11 мая стало известно о начальнике следственного изолятора, который попал в колонию за то, что заставлял заключенных работать на дачных участках его родственников и друзей. Его приговорили к полутора годам заключения за превышение полномочий.
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