Россиянка от обиды украла шубу у бывшей жены приятеля

Россиянка обиделась на скупого друга и украла шубу у его бывшей жены

Сургуте задержали 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже шубы. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщила пресс-служба управления МВД по ХМАО

По данным следствия, женщина вместе с возлюбленным пришла в квартиру к его бывшей жене. Там она увидела норковую шубу и обиделась на своего друга, что он не сделал ей такого же дорогого подарка. Подозреваемая похитила меховое изделие, но потом осознала, что летом не сможет его носить, поэтому продала за пять тысяч рублей.

В полицию в связи с кражей шубы обратилась ее владелица. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка была установлена подозреваемая. Ей оказалась ранее судимая, находившаяся в федеральном розыске за неявку на суд по делу о краже.

Теперь любительнице шуб грозит новый срок за кражу.