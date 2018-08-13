В Киеве трое мужчин в масках напали на ломбард и убили охранника

Трое неизвестных ограбили ломбард в Киеве, убит охранник, полиция завела два уголовных дела, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины

"Трое мужчин в масках забежали в помещение, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot… В результате нападения охранник от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сообщение о нападении на ломбард поступило в воскресенье вечером. На месте работали правоохранители, они изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и у входа в магазин. Позднее полицейские нашли автомобиль Peugeot, на котором скрылись грабители.

Полиция завела два уголовных дела по статьям "умышленное убийство" и "разбой", санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.