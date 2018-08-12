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Украинец устроил стрельбу по автомобилям
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В Запорожской области мужчина устроил стрельбу по автомобилям 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в Запорожской области Украины хулигана, который стрелял по проезжающим мимо автомобилям и в результате ранил женщину и ребенка, сообщила полиция области в воскресенье.
Сообщается, что в воскресенье рано утром в Кирилловское отделение полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Кирилловка-Мелитополь неизвестный стреляет из охотничьего ружья по проезжающим авто.
"В результате его действий женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения получили незначительные телесные повреждения", — говорится в сообщении на сайте областной полиции. Добавляется, что работники батальона полиции особого назначения главного управления нацполиции в Запорожской области задержали жителя села Охримовка 1991 года рождения
По данным полиции, в ходе проведения досудебного расследования полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье мужчина похитил из гаража односельчанина. Подозреваемый задержан, ружье изъято и направлено на исследование. Открыты уголовные дела по статьям "хулиганство" и "кража" Уголовного кодекса Украины.
Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает полиция.
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