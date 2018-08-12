На избившего сына мужчину завели уголовное дело

Фигурантом уголовного дела по ст. 117 УК РФ (истязание) стал 33-летний житель Первоуральска , который на глазах у всех избил во дворе своего 11-летнего сына.

В настоящее время допрашиваются участники конфликта и очевидцы, а также устанавливаются причины, заставившие мужчину прилюдно избить собственного сына.

«Планируется провести судебную медицинскую экспертизу пострадавшего подростка в целях установления степени тяжести вреда здоровью», — сообщил URA.RU старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Кроме того, следователям предстоит изучить условия жизни и воспитания мальчика, а также выяснить, как к нему относились родственники.

По информации издания, мужчина вышел во двор «разобраться» с обидчиками дочери, но, услышав, что его собственный сын тоже «не без греха», мгновенно переключился на подростка. Отец стал бить сына по голове, а затем продолжил истязание с помощью ремня.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало шокирующее видео, снятое в одном из дворов Первоуральска. Позднее эти кадры были показаны в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее на видео попало избиение оперным певцом 8-летнего обидчика его сына.