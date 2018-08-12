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На избившего сына мужчину завели уголовное дело
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На избившего сына мужчину завели уголовное дело 

Ридус 4 часа назад
Фигурантом уголовного дела по ст. 117 УК РФ (истязание) стал 33-летний житель Первоуральска, который на глазах у всех избил во дворе своего 11-летнего сына.
В настоящее время допрашиваются участники конфликта и очевидцы, а также устанавливаются причины, заставившие мужчину прилюдно избить собственного сына.
«Планируется провести судебную медицинскую экспертизу пострадавшего подростка в целях установления степени тяжести вреда здоровью», — сообщил URA.RU старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Кроме того, следователям предстоит изучить условия жизни и воспитания мальчика, а также выяснить, как к нему относились родственники.
По информации издания, мужчина вышел во двор «разобраться» с обидчиками дочери, но, услышав, что его собственный сын тоже «не без греха», мгновенно переключился на подростка. Отец стал бить сына по голове, а затем продолжил истязание с помощью ремня.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало шокирующее видео, снятое в одном из дворов Первоуральска. Позднее эти кадры были показаны в эфире телеканала «Москва 24».
Ранее на видео попало избиение оперным певцом 8-летнего обидчика его сына.
«Ридус» также писал о том, как отчим забил до смерти 3-летнюю девочку.
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Комментарии2  Ещё 11 источников 
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