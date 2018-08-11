29-летняя петербурженка обокрала мать и сбежала в Грузию

56-летняя жительница Петербурга обратилась в полицию, заявив, что она лишилась всех накоплений и украшений благодаря дочери, которая под предлогом срочных дел улетела в Грузию , сообщает «78.ru».

Женщина рассказала, что ее 29-летняя дочь воспользовалась ее отсутствием и украла из квартиры все деньги и драгоценности.

Дочь заявила матери, что. Якобы, едет в Грузию, решать дела, связанные с бракоразводным процессом.

Мать несколько недель ждала, что её дочь исправится и вернёт украденное, но в итоге всё-таки решила обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.