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29-летняя петербурженка обокрала мать и сбежала в Грузию
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29-летняя петербурженка обокрала мать и сбежала в Грузию 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
56-летняя жительница Петербурга обратилась в полицию, заявив, что она лишилась всех накоплений и украшений благодаря дочери, которая под предлогом срочных дел улетела в Грузию, сообщает «78.ru».
Женщина рассказала, что ее 29-летняя дочь воспользовалась ее отсутствием и украла из квартиры все деньги и драгоценности.
Дочь заявила матери, что. Якобы, едет в Грузию, решать дела, связанные с бракоразводным процессом.
Мать несколько недель ждала, что её дочь исправится и вернёт украденное, но в итоге всё-таки решила обратиться в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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