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Задержан обливший пенсионерку бензином мужчина
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Под Калининградом мужчина облил пенсионерку бензином и обещал сжечь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участковые уполномоченные отдела полиции по Славскому городскому округу Калининградской области задержали 60-летнего мужчину, который облил знакомую пенсионерку бензином и обещал сжечь, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
"По предварительной информации, между подозреваемым и 64-летней местной жительницей, с которой он расстался, разгорелась ссора, переросшая в конфликт. Мужчина облил потерпевшую бензином и угрожал сжечь ее. Пенсионерке удалось сбежать от бывшего сожителя и позвать на помощь", — говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Как сообщили в полиции, мужчина раньше не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.
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