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В Ставропольском районе в ходе пьяной драки у магазина пострадал тольяттинец
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В Ставропольском районе в ходе пьяной драки у магазина пострадал тольяттинец 

Волга Ньюс 37 минут назад
Прибывшие сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили мужчину с травмой головы, который находился в состоянии алкогольного опьянения. От находившейся с ним 35-летней женщины полицейские получили информацию о том, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее сожителю, после чего убежал. Составив со слов девушки ориентировку с приметами подозреваемого, стражи порядка передали ее нарядам полиции и Россгвардии.
В ходе опроса свидетельница пояснила: находясь в вечернее время со своим сожителем, 32-летним жителем города Тольятти, возле магазина, они вступили в словесную перепалку с незнакомыми молодыми людьми. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из участников нанес оппоненту несколько ударов, потерпевший упал, а девушка обратилась за помощью к медикам и полиции.
В результате проведения оперативных мероприятий стражи правопорядка установили возможных свидетелей происшедшего и личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее не судимый житель с. Тимофеевка. Сотрудники полиции задержали молодого человека по месту жительства и доставили в отдел полиции для разбирательства. Опрошенный в рамках проведения проверки, он сообщил, что в ходе внезапно возникшего конфликта ударил незнакомого мужчину по голове. В содеянном злоумышленник раскаялся, признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
По материалам, собранным сотрудниками полиции, Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению обстоятельств происшествия.
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