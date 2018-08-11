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Клоун-убийца в перчатке Фредди Крюгера сел на 42 года
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Клоун-убийца в перчатке Фредди Крюгера сел на 42 года 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: официальный сайт фильма
Преступник, напавший на жертву в костюме клоуна, приговорен к 42 годам тюрьмы. Его признали виновным в убийстве второй степени. Об этом сообщил телеканал Denver 7.
37-летний Кристиан Гулзоу (Christian Gulzow) совершил убийство возле кафе в городе Денвер в мае 2017 года. В момент совершения преступления на мужчине был черно-белый клоунский макияж. Также на его руке была надета перчатка с лезвиями длиной около 8 сантиметров, похожая на руку героя Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов».
Осужденный рассказал, что убитый им 29-летний мужчина украл у него скутер и угрожал. Гулзоу схватил жертву и не заметил, что нанес ему смертельные раны.
По словам знакомых убийцы, он был очень мрачным человеком, который любил ездить по городу в костюмах кинозлодеев. Так, однажды его видели в образе Джокера из комиксов про Бэтмена, пишет The Denver Post.
В сентябре 2017 года стало известно, что в американском штате Флорида нашли клоуна-убийцу, который 27 лет скрывался от правосудия. В 1990 году в дверь жертвы постучал клоун с белым лицом, большим красным носом и рыжим париком, держащий в руках букет и воздушные шарики. Когда женщина открыла дверь, переодетый злоумышленник выстрелил в нее, сел в машину и уехал.
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