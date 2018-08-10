Московского полицейского задержали за изнасилование школьницы

В полицию обратилась мать пострадавшей, которая рассказала, что неизвестный мужчина насиловал ее 15-летнюю дочь, сообщает ФАН.

Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника, который оказался сотрудником патрульно-постовой службы линейного отдела полиции в порту «Южный».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Подозреваемый находится под стражей. Его уволили из органов. После этого инцидента от занимаемой должности также отстранили начальника линейного отдела полиции в порту «Южный».