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Московского полицейского задержали за изнасилование школьницы
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Московского полицейского задержали за изнасилование школьницы 

Ридус 37 минут назад
22-летнего сотрудника правоохранительных органов задержали в Москве по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
В полицию обратилась мать пострадавшей, которая рассказала, что неизвестный мужчина насиловал ее 15-летнюю дочь, сообщает ФАН.
Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника, который оказался сотрудником патрульно-постовой службы линейного отдела полиции в порту «Южный».
Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
Подозреваемый находится под стражей. Его уволили из органов. После этого инцидента от занимаемой должности также отстранили начальника линейного отдела полиции в порту «Южный».
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