Ещё
ЦБ заявил о хищениях в 4 миллиарда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦБ рассказали о хищениях в банке «Таатта» 

RT на русском 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Центробанк после отзыва лицензии у банка «Таатта» обвинил бывшее руководство в хищении свыше 4,2 млрд рублей.
«… должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей», — приводят «Известия» сообщение регулятора.
ЦБ передал соответствующую информацию в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.
5 июля стало известно, что Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Таатта» в Якутске.
RT на русском: последние новости
В СК рассказали о причине смерти водителя попавшего в ДТП в Подмосковье автобуса СМИ: В шведской тюрьме избили исполнителя стокгольмского теракта Акция «День без турникетов» пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Москве
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы30
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме381
Смерть перечеркнула планы Степаненко99
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву553
В Германии сделали выводы после «удара» США по России190
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение