ЦБ заявил о хищениях в 4 миллиарда

Центробанк после отзыва лицензии у банка «Таатта» обвинил бывшее руководство в хищении свыше 4,2 млрд рублей.
«… должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей», — приводят «Известия» сообщение регулятора.
ЦБ передал соответствующую информацию в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.
5 июля стало известно, что Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Таатта» в Якутске.