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Женщина с топором напала на мужа во время ссоры в поселении Вороновское
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Женщина с топором напала на мужа во время ссоры в поселении Вороновское 

Агентство «Москва» 40 минут назад
В садовом товариществе в поселении Вороновское женщина в ходе конфликта ранила мужа ножом и топором, потерпевший в реанимации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что на дачном участке в СНТ «Космос» обнаружила своего мужа с ножевым ранением.
«По указанному адресу обнаружили нетрезвую безработную заявительницу и ее 46-летнего супруга с множественными ранениями. Мужчина пояснил, что у него произошел конфликт с женой, в ходе которого она нанесла ему удар кухонным ножом в область груди, а затем взяла топор и попыталась отрубить правую ступню», — сказал источник агентства.
Потерпевшего проникающим ножевым ранением груди, резаными ранениями предплечья, рубленой раной ступни и обильной кровопотерей доставили в реанимационное отделение, где ему оказывают помощь. Женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.
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