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Касимовец пытался до смерти забить молотком незваного гостя
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Касимовец пытался до смерти забить молотком незваного гостя 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ведомства.
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