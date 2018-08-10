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Касимовец пытался до смерти забить молотком незваного гостя
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Касимовец пытался до смерти забить молотком незваного гостя
АиФ Рязань
1 час назад
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Фото:
АиФ Рязань
Касимовским МСО СУ СК
России
по
Рязанской области
завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ведомства.
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