Касимовец пытался до смерти забить молотком незваного гостя 

АиФ Рязань: последние новости

Москвич построил в Рязани лабораторию по выращиванию элитного каннабиса

В Шацком районе ревнивый рязанец пытался сжечь свою сожительницу

За удар стаканом в голову рязанец получил семь месяцев колонии