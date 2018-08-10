В аэропорту Перми пьяный мужчина напал на полицейских

В отношении 61-летнего задержанного возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошёл вечером 27 июля. Пассажиру отказали в посадке на рейс из-за алкогольного опьянения.

«Правонарушителем оказался 61-летний мужчина. Его препроводили дежурную комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении. Там подозреваемый применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении двух сотрудников полиции», — сообщили в уральском следственном управлении на транспорте СКР

Расследование уголовного дела продолжается.